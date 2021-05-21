Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениями относительно своего полежения и жизни с артистом

26-летняя девушка не только концертный директор мужа, но и блогер. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая различные нюансы своей жизни, и отвечая порой на довольно личные вопросы. Не стал исключением и этот раз, пишет Politeka.net.

Так, у Репяховой спросили бывают ли у нее мысли. Что она будет плохой матерью.

«Только в первые ночи после того, как увидела тест были такие мысли. Потом – нет», - рассказала девушка.

Также фолловеры Катерины поинтересовались, планирует ли ее муж присутствовать при родах. Она объяснила, что близко с вероятной датой у Виктора Павлика запланированы концерты, но если роды будут в другой день, то он будет с ней.

"Если не буду рожать в эти дни, то конечно будет рядом", - написала она.

Кроме того Репяхова рассказала о семейных финансах.

Так, она отметила, что квартиру для своей мамы она снимает за свой счет, а квартиру в которой она живет с мужем оплачивает он. На личные покупки денег у мужа она не берет. Но вместе они оплачивают покупки для малыша.

Отметим, первенец Репяховой должен появиться на свет в начале июня. Мальчика решили назвать Михаилом.

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