Начинающая модель Дева Кассель, дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи, на съемке показала себя в черном боди

Если в детстве юная красавица росла подальше от камер и красных дорожек, то теперь не стесняется показать себя в самых разных образах. До начала карантина юная Дева успела заявить о себе и даже начала свое первое сотрудничество с модным брендом Dolce & Gabbana.

А вот теперь, практически после каждой фотосессии, Деву Кассель начали сравнивать с ее мамой Моникой в молодые годы. И, действительно, на некоторых снимках, которые показывают на фан-аккаунтах, Дева и Моника невероятно похожи.

Темные кудрявые волосы, аккуратная, не тощая, фигура, а также пухлые губы и светлая кожа выглядят безупречно. Как и мама в молодости, Дева любит черный цвет. Именно этот оттенок лучше всего раскрывает ее образ.

На фото девушка позировала в одном черном боди, но все равно выглядела безупречно и ярко. Теперь в таких фотосессиях Кассель-младшая все чаще появляется именно в смелых луках.

До этого Дева Кассель поделилась снимком в бикини на крыше. Красотка сделала селфи, снимая себя сверху, чтобы показать провокационный ракурс. Образ девушка дополнила стильной шляпкой и штанами.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"У моего деда такая же шляпа", "Не пропадай так часто", "Да ее мама идеалом была!", "Твоя мама такая красивая", "У нас есть два Солнца на Земле, угадайте, кто второе. вот наделили же красотой", "Моя любимая малышка", "Солнечно и ты сияешь", "Прекрасная Дева, великолепная, хорошего дня".

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