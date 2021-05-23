Вот это да!

Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт подловил героя "Холостяка 11" Михаила Заливако в неловкий момент

Как известно, Эллерт вместе со своим другом Андреем Рыбаком, другим экс-фаворитом Мишиной, запустили совместный проект на YouTube "Но это не точно", делая забавные ролики и обсуждая шоу "Холостяк" и "Холостячка".

Так, Эллерт поделился в "сториз" у себя в Инстаграм свежими кадрами, на которых показал бэкстейдж съемки нового выпуска программы, передает Politeka.net. Время от времени они с Рыбаком приглашают гостей в студию - из числа экс-участников упомянутых проектов.

В этот раз, учитывая, что финал "Холостяка 11" только-только отгремел и интерес к шоу у публики высок как никогда, Эллерт позвал в гости Михаила Заливако. Но что-то пошло не так.

"Сегодня снимаем "Но это не точно" с Рыбаком... Не можем начать. Пригласили на съемку Мишу и зрителей... И это, по-моему, роковая была ошибка. Так и пройдет вся съемка", - пожаловался Эллерт.

Фанатки обступили "Холостяка", по очереди фотографируясь с ним в обнимку и не давая прохода.

Напомним, избранницей Заливако стала 28-летняя Анна Богдан, бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. Пользователи горячо обсуждают решение Михаила. Многие не скрывают своего разочарования, так как победу пророчили другой участнице - Юле "Зайке", эпично вернувшейся на проект после изгнания и признавшейся "Холостяку" в любви.

"Вот и закончилось желание смотреть холостяк", "Печаль", "Вот это жёсткий стресс на ночь", "Разочарование всего проекта холостяк", "Миша запутался", "Честно это худший финал", - пишут в Сети.

Напомним, что неожиданный поворот на "Холостяке", кого "забраковала" мама Заливако.

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала.