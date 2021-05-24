Певица и актриса Дженнифер Лопес во время своего выступления забывает о смущении

Дженнифер Лопес летом исполняется 52 года и глядя на артистку на сцене, сложно поверить, что ней не 30 лет, ведь выглядит она действительно стильно, ухожено и молодо. По словам звезды, пластику она не делала и секрет ее «вечной» молодости в том, что она активно за собой ухаживает, а количество тренировок в неделю просто не дает ей расслабиться.

Лопес уже давно считают трудоголиком, ведь даже в собственный день рождения она не пропустит тренировку. Более того, темпераментная артистка все еще изучает спортивные танцы и стала на сцене в последнее время более открытой.

На фото видно, что с годами к Лопес скромности не прибавилось. Наоборот. Звезда предпочитает делать акцент на фигуре еще больше, чем прежде. К тому же, по мнению Лопес, самая привлекательная часть ее тела – это ноги. И она не скрывает их ни в одном наряде. Маленький корсет с блёстками и прозрачными вставками только сделал Дженнифер более уверенной.

Совсем недавно отгремел концерт, в ктором Лопес выступила первой и покорила больше, чем другие артисты, причем Лопес удалось утереть нос даже молодым артистам. За короткий период времени она сменила несколько нарядв и смогла подчеркнуть достоинства и мастерство лучшим образом. Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой.

Фанаты были восхищены: «Ты выглядишь так круто🌺💋 грех скрывать это; Straight Face Gang Wya? 😐; С любовью всем❤️ кто это читает❤️; мне бы быть такой же хорошенькой😢; Я так взволнован, люблю тебя😘; Королева 👑🥰; да она как горит в огне😩 Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!; Ты такая красивая 💕; Не могу дождаться встречи с тобой завтра !!; Не могу дождаться ❤️».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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