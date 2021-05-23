Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась кадрами роскошного отдыха

Звезда покинула Украину, и поделилась кадрами, где сейчас находится, передает Politeka.net. Красотка заставила позавидовать, ведь место просто идеальное.

Так, певица отправилась на отдых в Турцию. Злата показала отель, в котором проводит время. На кадрах можно заметить бассейн, сауну и красивое благоустройство.

В одном из кадров исполнительница показала, где живет.

"Наша вилла", - написала артистка, установив стрелочку.

А позже Огневич сделала видео прямо из ванной.

"Я вдруг поняла, что не записала вам сторис из самого главного места в своем номере - это ванная комната. Все максимально чисто", - похвасталась артистка.

По видео видно, что звезда находится в полном восторге от места своего пребывания.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Злата Огневич недавно объявила о своем участии в популярном шоу "Холостячка".

«Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!» – написала певица в своем посте.

Стоит отметить, что звезда пыталась построить отношения с мужчинами, но пока ей это не удалось. Звезда говорит, что для нее в отношениях главное - любовь, и она не хочет строить семью без нее.

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