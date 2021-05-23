Известная певица Тина Кароль все чаще принимает участие в новых фотосессиях, интригуя нарядами
Тина Кароль находится в центре внимания поклонников каждый раз, как только меняет образ для клипа или устраивает модную фотосессию. Для альбома, который она рекламировала несколько месяцев, Тина устраивала целый фотосет и блистала в разных нарядах.
Нежные кадры с Тиной, позирующей в белом платье на одно плечо понравились поклонникам сразу после публикации. Одним из фото поделились в Инсгаграм фанаты исполнительницы. Дизайнерское платье не только подчеркнуло изгибы Кароль, но и сделало ее более женственной.
Позируя прямо на полу в светлом наряде, Кароль выглядела романтично и весьма невинно.
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«Даёт возможность людям улыбнуться!; А королева ли проснулась, а может спит ещё до сель; альбом "Красиво" помню там, а в том альбоме без скандала, не обойтись; такого шороху дала; чтоб дальше жить, а нам по-прежнему любить; С Миром! ❣; красотулька, классно, лялюся!!!❤», - пишут в сети.
Также фанаты решили вспомнить, какой же бунтаркой была Тина пятнадцать лет назад. В коротком белом платье с красными аксессуарами артистка зажигала на сцене, полностью отдаваясь чувствам во время исполнения.
Пользователи сети ответили по-разному:
«Это уже не тот уровень для нее❤️; Та откуда нам столько нервов взять на её участие в Евровиденье?; Конечно, первое место было бы точно её❤️; Я думаю Тина не опустится на столько, как Джамала, Лазарев, Киркоров); Зачем? Два раза ездить это унижение. Вот ,как судью отбора - очень хотелось бы; Так королева же, и что тут 👑⭐💎; Наша взрывная штучка🔥❤️ Она у нас одна такая ❤️🔥».
Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".
Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".
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