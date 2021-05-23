Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась кадрами роскошного отдыха

Звезда покинула Украину, и поделилась кадрами, где сейчас находится, передает Politeka.net. Красотка показала идеальное место для отдыха, назвав отель настоящим раем. В стоем аккаунте в Инстаграм исполнительница показала, где живет.

"Это настоящий Рай 🦋🌴 Мы находимся на съёмках моего нового клипа в прекрасном отеле! Знаете, это работа моей мечты! Быть в красивых местах и знакомиться с новыми людьми, культурой! 🇹🇷🙌🏾 Я в полнейшем восторге от нашего отеля, чистоты, красоты, дружелюбного персонала! Бывала во многих местах, но сюда очень хочется вернуться ♥️🙌🏾💋", - написала артистка.

Фанаты засыпали певицу множеством лестных комментариев: "Приезжайте в Gloria Serenity!!! Тут очень красиво!!!", "Ты прекрасна", "Очень-очень красивые фото!! 😍", "Бомбически-феерически!😍❤️".

Как известно, певица отправилась на отдых в Турцию. Злата показала отель, в котором проводит время. На кадрах можно заметить бассейн, сауну и красивое благоустройство. видно, что звезда находится в полном восторге от места своего пребывания.



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