Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, какие впечатления у нее вызвал отдых на Шри-Ланке
Звезда не так давно делилась кадрами роскошного отдыха на Шри-Ланке, сообщает Politeka.net. В постах Кухар рассказывала о том, как ей нравится место, где она с мужем, но, как оказалось, все было не гладко.
Несколько дней назад балерина рассказала в программе «Світське життя» всю правду.
Звезда еще раз подчеркнула, что она отдыхала с супругом, Александром Стояновым, в номере-коконе, расположенном в заповеднике с дикими зверями. В этом месте насчитывается примерно 120 леопардов, а также много слонов, медведей и буйволов.
Об этом отдыхающих предупредили на ресепшне и сказали не выходить из номера после звонка, сначала Екатерина не восприняла слова всерьез, но позже ее едва не затоптали буйволы на берегу пляжа.
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Кроме того, всюду их окружали змеи, даже в номер пробирались. Стоянов пытался схватить змею за хвост, а Кухар "кричала, как сумасшедшая".
"После этого стресса, мы пришли к нашему кокону, а там опять змея. Я зашла и сказала: «Я тебя умоляю, я хочу сейчас собрать свои чемоданы и уехать домой. Отдых был экстремальный, не для меня», - заявила балерина.
Отметим, супруги не взяли с собой двоих детей, Тимура и Настю. Видимо, таким образом, решив насладиться временем наедине.
Стоит отметить, что отдыхающим запрещалось гулять ночью из-за зверей.
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