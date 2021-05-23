Набирающая популярность исполнительница Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Лида Ли начинала как бэк вокалистка Монатика. Lida Lee, первая артистка MONATIK Corporation, презентовала дебютный клип о сочетании современного и классического искусства. Лида Ли в этом году была награждена на церемонии YUNA, где стала открытием года.
В социальных сетях соблазнительная девушка регулярно публикует новый контент и делится интересными моментами из личной жизни. В этот раз Лида Ли решила показать новый черный купальник, который подчеркнул идеальную фигуру красотки. На нескольких фото девушка показала его с разных ракурсов.
"Не скучаю, получаю витамин D ❤️ А как ваши дела?", - написала ослепительная Лида Ли.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что набирающая популярность певица Лида Ли показала, как веселилась в лифте после своего победы на престижном мероприятии.
26-летняя восходящая звезда Lida Lee (Лидия Скорубская) – первая артистка в корпорации MONATIK.
Напомним, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке
А еще Politeka писала, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке: "Главное, чтобы было кому руку подать".
Также Politeka сообщала, что восходящая звезда Лида Ли в прозрачном платье не оставила равнодушной жену Монатика: "Огонь".