Известная украинская певица Настя Каменских которая на выходных отметила годовщину свадьбы с Потапом, рассказала о скандалах с женатым Потапом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram, сказала, что никаких подводных камней нет и не было. Звезда призналась, что происходило между Потапом и Каменских за кулисами, когда Потап еще жил с Ириной Горовой и почему они очень сильно ругались для интервью изданию Собеседник.

"Это абсолютный бред. У нас все открыто, никаких подводных камней нет. Мы изначально не планировали быть дуэтом, каждый хотел выступать сольно. Мы очень сильно ругались, до выдирания волос, даже друзьями не были. Я как вспомню, как мы записывали песню "Почему молчишь", три дня не могли сработаться, вместо здравствуй начинали скандалить", - признается Каменских.

По словах певицы, они несколько лет шли к тому, чтобы просто научиться работать вместе. Часто случалось, что после жуткого скандала за кулисами, пара выходила на сцену и улыбалась зрителям, как ни в чем не бывало.

"Вы не представляете, что мы вытворяли за кулисами. Помню, перед выходом на сцену для получения премии стоим, ругаемся, затем выходим с улыбками на сцену и приветствуем зрителей. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Солнечный удар существует. Папа говорил мне, что в любви главное – поймать свой удар. У него это случилось с мамой, у меня с Лешей, все произошло настолько внезапно", - подитожила Настя.



Напомним, что на выходных Каменских порадовала фанатов новым свадебным фото в годовщину свадьбы с мужем Потапом. Фанаты написали, что задолго до свадьбы замечали "искру" в отношениях Насти и Потапа.

Напомним, Каменских показала, как готовилась к свадьбе, оригинально поздравив Потапа с годовщиной: "Сладкие воспоминания".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете и с челкой перепутали с подопечной Потапа Андраде: "Опупеть можно...".

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