У певицы Оли Поляковой сложились теплые отношения с ее концертным директором Артемием Чирковым

Почти 10 лет Чирков сопровождает певицу на всех мероприятиях и во время туров по городам, став ее правой рукой. Оля душевно называет его своим "гастрольным мужем".

В своем новом посте в Инстаграм Полякова эмоционально обратилась к Артемию, поздравив его с днем рождения, передает Politeka.net. Певица сопроводила пост яркой фотографией, где она была в одном из своих концертных образов с короной на голове, а Чирков, словно верный оруженосец, рядом.

"Мой дорогой, любимый @fayniy Артемий!!!!❤️ мой друг, партнёр, директор, психоаналитик и няня😂почти 10 лет вместе, за эти годы ты возмужал, вырос, заматерел и очень похорошел! Надеюсь ты счастлив, потому что я очень хочу, чтобы ты был счастлив, а ещё здоров, успешен и весел! С днём рождения мой partner in crime!❤️", - говорится в сообщении.

Одной из первых пост прокомментировала певица Даша Астафьева: "Артём ❤️ какая фотка...👏 ты - счастливчик! Пусть так будет всегда) и здоровья тебе, чтоб отметить все наши победы и радости!".

Ранее Чирков делился гастрольными "байками", рассказав пикатные детали о работе с Поляковой.

«Ходил в аптеку, по тампоны, такое было. Ну, а что тут такого? Это как любой мужчина для своей женщины может купить…», - рассказывал Артемий.

Более того, по его словам, он настолько хорошо знает исполнительницу, что без проблем может купить ей кроссовки или даже белье.

Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."