У певицы Оли Поляковой сложились теплые отношения с ее концертным директором Артемием Чирковым
Почти 10 лет Чирков сопровождает певицу на всех мероприятиях и во время туров по городам, став ее правой рукой. Оля душевно называет его своим "гастрольным мужем".
В своем новом посте в Инстаграм Полякова эмоционально обратилась к Артемию, поздравив его с днем рождения, передает Politeka.net. Певица сопроводила пост яркой фотографией, где она была в одном из своих концертных образов с короной на голове, а Чирков, словно верный оруженосец, рядом.
"Мой дорогой, любимый @fayniy Артемий!!!!❤️ мой друг, партнёр, директор, психоаналитик и няня😂почти 10 лет вместе, за эти годы ты возмужал, вырос, заматерел и очень похорошел! Надеюсь ты счастлив, потому что я очень хочу, чтобы ты был счастлив, а ещё здоров, успешен и весел! С днём рождения мой partner in crime!❤️", - говорится в сообщении.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
51-летняя Лопес в одном корсете с блестками утерла нос молодым танцовщицам: "Грех скрывать это"
Остановилось сердце известной актрисы, трагические детали: долго переживала смерть мужа
Грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
Самая красивая женщина в мире Хадид в купальнике с вырезами не стала скрывать тонкую талию: "Для завистников"
Ранее Чирков делился гастрольными "байками", рассказав пикатные детали о работе с Поляковой.
«Ходил в аптеку, по тампоны, такое было. Ну, а что тут такого? Это как любой мужчина для своей женщины может купить…», - рассказывал Артемий.
Более того, по его словам, он настолько хорошо знает исполнительницу, что без проблем может купить ей кроссовки или даже белье.
Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."