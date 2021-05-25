Телеведущая Маша Ефросинина, которая сейчас отдыхает вместе с мужем в Мексике, показала уникальные фото старшей дочери

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда восхитилась своей взрослой дочерью Наной и удивилась, что множество пользователи не знали, что нее есть дочь

Маша Ефросинина хоть и публичный человек, но ее дочь Нана практически никогда не появляется на ее странице в Инстаграм.

"Малышка моя нереальная...", - написала Ефросинина.

Когда-то телеведущая в одном из выпусков своей программы "Экзамен" рассказывала, что ценит желание старшей дочери о том, что девочка не хочет появляться в аккаунте мамы. Но тогда у Наны был переходной период. А теперь Ефросинина показала ее фото и удивила пользователей в Сети.

"Шок-контент! Немыслимое количество людей не знало, что у нас с Тимуром есть дочь", - написала с удивлением Ефросинина.

Как известно, телеведущая сейчас с мужем и семьей отправилась в Мексику. Они очень долго планировали эту поездку из-за загруженных графиков.

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