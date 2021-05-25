Пролетевшая в финале "Холостяка 11" Розали удивила откровением после окончания шоу

23-летняя певица и модель из Харькова вместе с другими 29-ю девушками боролась за сердце "Холостяка" Михаила Заливако, потерпев фиаско в шаге до победы.

"Она не знает, чего она хочет от отношений. Мое ощущение, что между нами больше дружба", - с такими словами Заливако отпустил Розали домой в последнем, 12 эфире.

Девушка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, а участие в "Холостяке" только прибавило ей популярности. Розали рассказывает, как сложилась ее жизнь после проекта и чем она занимается сейчас. В частности, в своем новом посте экс-фаворитка Заливако поведала об экстремальном и незабываемом путешествии на Западную Украину, передает Politeka.net.

Розали гостила у Джессики - другой участницы проекта, с которой успела подружиться. Таким образом, хоть и не жениха, но своего человека на шоу харьковской модели все же удалось найти.

"Как я писала в предыдущем посте, я и не думала закрыться дома и страдать... Ну и фиг с ним - жизнь продолжается. Такая же яркая, сияющая и захватывающая. И за что я точно должна сказать спасибо проекту, так это за мою "закарпатську жінку" - Джессику. "Йой-леле" - эта девушка никому не даст заскучать! <...> И моё путешествие в Мукачево это подтвердило. О боги, ты не представляешь, что это был за вихрь - я думала, что склею ласты, но было весело 🤣 Джес составила для нас план «выживи или умри» и вложила в эти 4 дня всё разнообразие Закарпатья. Правда, спали мы по 4 часа от силы - но кого это волнует, когда каждый день тебя ждёт столько крутых эмоций?", - поделилась Розали.

"И это только начало ❤️❤️❤️", - прокомментировала Джессика.

Публика по-разному отреагировала на откровение финалистки "Холстяка":

"Я поняла зачем вы идете на Холостяк... найти подруг, стать известной и тусить с бывшими холостяками на бесконечных вечеринках!!!!😮😢печалька. А зрители переживают и верят в ваши чувства, но все очень банально👏"

"Пост офигенный, и вы офигенные!!!❤️😍"

Напомним, что фаворитка "Холостяка" Розали раздала украинкам "лещей": "Почему у меня все плохо?"

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