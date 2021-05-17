Финалистка "Холостяка" с Михаилом Заливако Розали удивила откровением

23-летняя певица из Донецка, дошедшая до финала вместе с Аней и внезапно вернувшийся Юлей "Зайкой", дала поклонницам совет, как изменить свою жизнь в лучшую сторону.

По словам Розали, пользовательницы давно просили у нее пост о позитивном мышлении. Девушка решила не церемониться и сразу рассказать как есть, на собственном примере, сделав соответствующий пост в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Сейчас тётя Роза достанет из рукава каждому желающему маленького леща на развес. Почему у меня всё плохо? Почему у соседа хорошо, а у меня плохо? Я частенько задавалась этим вопросом. А потом сама себе дала большого леща. В смысле у меня все плохо? А кто в этом виноват? Я. Значит я у себя в голове решила, что я это заслужила. Автоматическая позиция «жертвы» - очень удобная, но не эффективная", - поделилась мыслями фаворитка Заливако.



Девушка добавила, что часто слышит от подруг «я знаю, что это неправильно, но я не могу это изменить».

"Тю, да ты просто недостаточно хочешь! Заставь себя жить хорошо. Тяжело, долго - я знаю. Но, блин, это твоя жизнь. К тебе домой не придёт дядя с пачкой евро и не скажет «бери, моя сладкая булочка». Ты лучшая только тогда, когда сама себе позволяешь считаться такой. А чтобы было что считать, нужно что-то делать. Так дерзай, черт подери!", - подытожила Розали.

Ранее она рассказывала, что для нее значит семья, в частности финалистка "Холостяка" тепло отозвалась о матери.

"Как бы ей не было трудно, она каждый день вставала с мыслями обо мне и засыпала с ними - как создать фундамент моего будущего. Она дала мне самое важное. Пример того, как в самой сложной ситуации не опускать руки, а давать проблемам пощёчины - чтобы знали, где их место".

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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