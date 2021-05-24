Известная украинская певица Злата Огневич, новая героиня шоу "Холостячка", показала себя на отдыхе в Турции
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала успешной украинской певицей и даже ездила на "Евровидение" несколько лет назад. А совсем недавно девушка победила на шо "Маска", после чего приняла решение стать героиней второго сезона шоу "Холостяка". Не забывает звезда и о социальных сетях, где активно продвигает свое творчество.
В этот раз Злата решила показать в Инстаграм, как проводит время в Турции. Красотка изначально показала пляж города Белек. На втором сторис Огневич уже показала себя в красном платье с вырезом почти до бедра. Девушка выставила ножку, демонстрируя ее безупречность.
"Пока ставят технику, говорю с морем", - написала под кадром Злата.
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На последнем сторис можно увидеть, как Злата наслаждалась водичкой, зайдя по щиколотки в море. Девушка подняла руки в вверх, выгибаясь на камеру.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь они были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Роскошная".
Сообщалось, что певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась кадрами роскошного отдыха.
Так, певица отправилась на отдых в Турцию. Злата показала отель, в котором проводит время. На кадрах можно заметить бассейн, сауну и красивое благоустройство.
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