С известной примой-балериной и судьейшоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар очень жестко поступили колеги из зависти

Об этом говорится в программе «Зірковий шлях», передает Politeka.net.

Когда Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины, звезде в театре устроили настоящий ад перед самым выходом на сцену.

«Рассыпали мне стекло на ступеньках. Моя внимательная костюмер вовремя меня остановила, я была уже в пуантах. Она вдруг выкрикнула: «Стой, тут стекло!» Я была шокирована», - признавалась она ранее.

Кухар добавила, что после того случая теперь всегда внимательно смотрит под ноги и надевает тапочки.

Отметим, звание Народной артистки Украины Кухар получила в 2018 году.

"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня, как артиста, самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно. Мне сегодня часто пишут в социальных сетях, что я для них стала мотиватором пойти впервые на балет, что они счастливы были открыть для себя это искусство. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится", - говорила тогда артистка.

Екатерина Кухар начала заниматься балетом с 5 лет. Она закончила Киевское государственное хореографическое училище. В 1999 году стала работать в Национальной опере Украины.

Артистка гастролировала в странах Европы, Канаде, США, Японии, Корее, Китае и др. Была членом жюри балетных конкурсов и фестивалей.

Также Екатерина Кухар снялась в сериале «Большие Вуйки», и фильме «Преданная».

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