Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась откровением относительно трудностей, с которыми она столкнулась

Об этом актриса рассказала в программе «Зірковий шлях», передает Politeka.net.

«Когда я начала сниматься в кино и больше работать в театре, я поняла, что тебя все подставляют. Мне было очень тяжело с этим смириться. Я не понимала, почему мне смотрят в глаза и говорят такие хорошие вещи, а потом подставляют на каждом шагу. Мне было так плохо. Я не понимала, почему этот мир такой», - рассказала звезда.

Также Саливанчук рассказала, какой вывод сделала для себя в этой ситуации.

«И, к сожалению, этот мир не изменился. Он такой остался. Изменилось мое мнение, я поняла, что мы никому не нужны, и нужно делать себя самой, нужно не останавливаться, ни на кого не смотреть, не обращать внимания на все, что вокруг», - говорит актриса.

Перед камерой Анна Саливанчук дебютировала в 2007 году: 22-летняя актриса снялась в эпизодической роли в 4-й серии 4-го сезона сериала «Возвращение Мухтара».

после 2010 года. Список пополнили сразу 6 работ. В частности артистка прошла кастинг и присоединилась к актерскому ансамблю успешного украинского проекта «Сваты».

В 2014 году вышел в эфир ситком «Однажды под Полтавой» Студии «Квартал 95», где Анна сыграла Веру, продавщицу магазина и объект воздыханий участкового села.

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