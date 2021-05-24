Певица и актриса Алина Гросу поблагодарила Поплавского и Винника за награду

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, на фото звезда держит в руках большую награду "Украинская песня года". Об это звезда написала в своем аккаунте в Инстаграм, опубликовав шикарное фото. На снимке Гросу держит в руках награду и пристально смотрит в обьектив. Девушка в лаконичном черном платье, с эффектным макияжем и локонами на волосах.

"Спасибо большое Михаил Поплавский и Олег Винник, а также вам, мои дорогие и любимые слушатели за эту невероятно большую награду "Украинская песня года"!!! Это вдохновляет меня, дарит желание создавать новые украиноязычные песни, потому что наш родной язык максимально благозвучен и близок к душе ❤️", - сказала на видео Гросу.

Пользователи засыпали Гросу лестными комментариями и поздравлениями: "Щиро вітаю з нагородою! Бажаю подальших успіхів! 🤩❤️👏", "Красотка", "Вітаємо з нагородою!!!❤️😍".

Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту".

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