Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар пригласила фанатов на встречу в Одессе

Об этом знаменитость написала пост в своем аккаунте в Инстаграм, передает Politeka.net. Народная артистка Украины віступит в Одессе. Знаменитость опубликовала фто с гримерки после одного из выступлений - с ярким макияжем с блестками и с огромными букетами цветом.

"Одесса! 25 мая, мы с вами перенесемся в мир мифических существ...

...Мир, который полон страсти, испытаний и любви! 🖤 Встретимся с вами в Музкомедии и пусть эти два часа отвлекут вас от реального мира и позволят погрузиться в прекрасную Вселенную искусства!🎭", - написала Кухар.

И анонсировала свои выступления в других городах:



2 июня — Херсон

3 июня — Николаев

6 июня — Запорожье

7 июня — Днепр

8 июня — Харьков

Пользователи написали Кухар много приятных слов: "Восхищаюсь вами 😍😍😍", "Самая красивая!!!😍😍😍😍😍", "Ого красивая 💐".

Как известно, Екатерина Кухар начала заниматься балетом с 5 лет. Она закончила Киевское государственное хореографическое училище. В 1999 году стала работать в Национальной опере Украины.

Артистка гастролировала в странах Европы, Канаде, США, Японии, Корее, Китае и др. Была членом жюри балетных конкурсов и фестивалей.

Также Екатерина Кухар снялась в сериале «Большие Вуйки», и фильме «Преданная».

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" укатила на курорт, впечатлив развлечениями не по погоде: фото красотки.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" впечатлила Сумскую, показав, от кого унаследовала свою внешность: "Катюша, как...".

Также Politeka писала, Муж Кухар из "Танців з зірками" поразил обращением к другой женщине, в сети ахнули: "Какие слова...".