Известный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на отборе Евровидения, показал себя, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, Константина Бочарова (MELOVIN), украинцы запомнили во время Нацотбора на Евровидение, где красавчика поддерживал Андрей Данилко. Сейчас молодая звезда активно развивает социальные сети, где делится с фанатами интересным контентом.

На новом видео, которое Константин опубликовал в Инстаграам, позируя в футболке и стильных очках. Бочаров лежал на койке, где ему мастер делал тату на шее. В этот момент певец курил кальян.

"Очень важное для меня тату, очень важный знак длиною во всю жизнь", - написал MELOVIN.

Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч раз и написали комментарии:

"Это таки случится", " Теперь подсчёт тату потребует чуточку больше времени", "Эта шея и так многим девушкам спать не давала, а теперь так вообще", "Вот это сегодня день сюрпризов)))", "Кайф! А я уже почти три года живу с этим символом на теле".

Сообщалось, что популярный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN) впечатлил неожиданным талантом.

На свежих фото он продемонстрировал свой неожиданный талант. Оказалось, что парень превосходно рисует.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN в огромных очках показал себя за любимым делом

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