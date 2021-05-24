Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала фото и видео с отдыха
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала интересные фото и видео с отдыха в Мексике, куда она с мужем отправилась праздновать свой день рождения.
На новых снимках Мария позирует в интересной локации, похоже она решила помедитировать. Перед камерой красотка появилась в сдержанном образе – на ней облегающие черные лосины и короткая кофточка в тон, которая оголила живот. Волосы звезды распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице ни грамма косметики, при этом она мило улыбается в объектив.
В подписи к публикации Ефросинина заговорила о том, что ей вот-вот исполниться 42 года и поделилась своими советами по уходу за собой. По словам телезвезды, она не делала пластику, а сохраняет молодость другими способами. "Когда я случайно попадаю на бесконечные комменты, где меня упрекают в "пластике" и разных переделках, меня это задевает", - призналась Мария, она утверждает, что ее вид – это результат колоссальной работы над собой.
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"Сегодня, когда я вижу появление первых возрастных признаков, я осознаю, что моя внешность в будущем будет зависеть исключительно от того, как я справлюсь с этим психологически, как и любая женщина, которая рано или поздно подходит к вопросу возраста... Но это будет только мое решение - то, как нам выглядеть, точно не требует чьего-то одобрения и благословения! А пластика… ну что пластика: сделаешь, будут обсасывать, что сделала... не сделаешь, будут полоскать, что старая...", - написала Ефросинина.
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