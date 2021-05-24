Певица Санта Димопулос показала яркий кадр с отдыха на Кипре и поделилась впечатлениями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка выложила в своем микроблоге милое фото с отдыха на Кипре, а в подписи к нему поделилась впечатлениями от этого места.

На новом снимке Санта запечатлена в красивой локации среди кустов цветущих роз, она изящно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в легком длинном платье, которое красиво легло по фигуре, подчеркивая все достоинства. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице легкий макияж, она не смотрит в камеру, нежась на солнышке.

В подписи к фотографии Димопулос рассказала об отдыхе на Кипре. "Я впервые была на Кипре и это место полюбилось мне за многое. Потрясающий воздух, вкусные и качественные продукты, красивые дорожки для бега, климат, люди и православный мир острова", - написала артистка и добавила подробное описание всех мест, в которых побывала за неделю. "Многое мы не успели за неделю (осетровая ферма, монастырь Святого Лазаря, храм Панагии Ангелоктисты, храм Иоанна Богослова и многие другие, но я точно знаю, что скоро вернусь. P.S: кто был, напишите свои любимые места на Кипре", - добавила Санта.

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