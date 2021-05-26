У финалистки "Холостяка 11" Юлии "Зайки" после проекта начались серьезные проблемы со здоровьем

Об этом 27-летняя экс-фаворитка Михаила Заливако рассказала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, окончание шоу стало для Юлии еще тем испытанием. Вылетев в 9-м выпуске, потому что так и не смогла раскрыть своих чувств "Холостяку", девушка предприняла отчаянный шаг. Юлия тайком встретилась с Михаилом в 11-м эфире, феерично вернувшись перед самым финалом. Со второй попытки ей хватило сил признаться Заливако в любви, однако в последний момент ее ждало дикое разочарование - Михаил выбрал другую.

Сильный стресс и постоянные переживания, вероятно, повлияли на состоянии здоровья "Зайки".

"Я болею... После проекта было важно вытащить себя из состояния, в котором я была, поскольку внутри у меня был целый винегрет из эмоций и чувств. Поэтому я решила сосредоточиться на двух вещах. Это забота о собственном здоровье и полное погружение в работу", - сообщила Юлия, добавив, что ей предстоит операция, которая избавит "от некоторых проблем".

Бывшая фаворитка "Холостяка" изначально не называла причину, дав возможность публике поугадывать.

"Будет тяжело говорить какое-то время", - подсказывала она.

В конце концов, уже после манипуляций, вернувшись из клиники домой, Юлия призналась, что с ней было.

"Я проснулась, мне уже лучше. У меня была криодеструкция миндалин, так как я часто болела ангиной... Завтра я уже смогу более-менее нормально разговаривать. Сейчас у меня такой голос, будто из унитаза", - несмотря на слабость, девушка даже улыбнулась.

По ее словам, миндалины ей не вырезали, а замораживали.

Отойдя от операции, "Зайка" сразу же взялась за работу:

"Типичная я: решать рабочие вопросы почти сразу после операции. Хорошо, что для этого мне нужен только телефон и можно просто напечатать текст и ничего не говорить".

Напомним, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело..."