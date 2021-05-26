Армия фанатов Олега Винника неумолимо растет, несмотря на троллинг и множество историй с "любимцами волчиц"

Канал авторской журналистики в YouTube "Оксиген: Команда Оксани Соколової" попытался разобраться, в чем феномен 47-летнего артиста, собирающего по 10 стадионов в год, и за что его так любят поклонники, передает Politeka.net.

Ведущий встретился с Винником на улице. Певец приехал на съемки на своей дорогущей "Тесле" белого цвета. Несмотря на роскошь, что окружает Олега, он вел себя достаточно скромно, пригласив журналиста на заднее сидение, где между ними произошел любопытный диалог.

"Одинокие женщины бальзаковского возраста, которые разочаровались в мужчинах, отождествляют себя с той принцессой, к которой придет принц Олег Винник. Вы просто попали пальцем в небо или это продюсерская задумка?", - спросили у певица.

"Я не попадал пальцем в небо, его было бы слишко мало, того пальца... (смеется, - ред.) Все эти вещи, как ярлыки "шансонье", "для разведенок" - попридумывали... Я делаю свое дело людям, которые меня чувствуют, понимают... на уровне даже не артиста, а просто нормального человека в первую очередь. Потому что можно быть артистом очень крутым, но это не говорит о том, что там есть любовь", - Винник раскрыл секрет своего успеха у дам.

Ранее мы рассказывали, певец сейчас гастролирует по украинским городам с концертами. Побывав в Виннице, Олег всколыхнул народ у Луцке. На камеру попал трогательный момент: во время выступления артист подошел и обнял за талию свою бэк-вокалистку Таюне (Таисию Сватко), с которой ему приписывают многолетний и счастливый брак. Сам Олег, впрочем, не подтверждает слухи, оберегая статус сердцееда.

Напомним, что появилось видео, что Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей: "Теперь ждем…"

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