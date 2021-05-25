Известная певица Оля Полякова показала свою любимую квартиру
Звезда открыто рассказывает о жилье, которое у нее во владении, пишет Politeka.net. В частности, известно, что у артистки есть частный дом и квартира в центре Киева.
В конце февраля в квартире произошло настоящее ЧП. Из-за того, что коммунальные службы не убрали снег с крыши, в квартире обвалился потолок, кроме того, по стенам текла вода.
По словам Поляковой, она неоднократно обращалась в управляющую компанию, но та ничего не делали, пока у нее не обвалился потолок.
«Я их неделю прошу убрать снег. Вот когда у мене обвалился потолок, они "раздуплились" и пришли все это чистить. А уже поздно. А если бы это все упало на голову кому-то из моих детей», - возмущалась тогда певица.
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В новых сторис Ольга показала, как сейчас выглядит ее жилье, а точнее вид из окна.
"Ну, вот как можно не любить мою прекрасную квартиру, когда у меня каштаны просто в окнах. Мне говорят: "Потолки у тебя текут", "Дом старый", "Меняй ее". Не могу! Каштаны люблю", - рассказала исполнительница.
Кроме каштанов на кадрах можно заметить чистое распахнутое окно.
Напомним, в одном из видео на Ютубе Оля Полякова провела экскурсию по своей квартире.
Звезда показала, в каких комнатах живут ее дочери, а также поделилась историей, что ей пришлось переселяться из своей комнаты в гостиную. Теперь у старшей дочери Маши появился свой "уголок" с гардеробной.
Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."