Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт предложил фанатам забавную игру

Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной решил придумать, как развеселить многочисленую армию своиз поклонников в социальной сети Инстаграм. Эллерт вспомнил день города его любимого Харцызска. И как затягивал время в ожидании выступления Ани Лорак, будучи ведущим.

"Одно из ярких событий моего любимого Харцызска был день города!🙃 ...центральная площадь... тьма людей, ну тогда я думал, что именно так выглядит тьма людей... на сцене выступление народных коллективов... сладкая вата для детей, ларёк хот-догов с морковкой для смелых детей и азартных родителей... разливное пиво... рядом милицейские бобики, в них тоже есть есть пиво, но купить нельзя...", - пишет Эллерт.

По его словам, ему приходилось на сцене придумывать чудеса - конкурс "Что влазит в трехлитровую банку?".

"Представляете тысячи людей выкрикивают "помидоры", "вата", "писюн", "двухлитровая", "зарплата" и тогда я подумал, какой же ведущий крутой и талантливый... 40 минут тянуть время до выхода Ани Лорак😂 Теперь играем мы с вами) Посмотрите на фотку и скажите, что у меня могло бы быть в руках и на что такая реакция?

Вариантов можно ♾ ... 3, 2, 1 GO", - предложил Эллерт, вызвав бурную реакцию пользователей.

"Гля, опять Ксю и Эллерт отписались друг от друга", "Реакция Ксюллертов, когда в очередной раз не понимают, что происходит 😑", "В руках газета с новостью: Мишина больше не Сашина😂 WTF? 😂" , - с намеком на расставание пары написали комментаторы.

"Если нет совместных фото, мы стараемся выходить из положения". А спустя немного временни в Инстаграм-сториз Эллерт дал отгадку - у него на руках разместилась любимая Ксения Мишина. Мужчина забавно подписал снимок:

Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."

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