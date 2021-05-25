Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала фото с отдыха в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала очаровательное фото с отдыха в Мексике, куда она с мужем отправилась праздновать свой день 42-й рождения.

На новой фотографии Мария предстала во все красе и в полный рост, она запечатлена в дверном проеме своего номера среди густой экзотической зелени. Перед камерой телезвезда появилась в длинном оранжевом платье на мелких пуговицах, которое подчеркнуло идеальную фигуру. Волосы красотки распущены и спрятаны за пестрым платком, а на ее лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Мечты сбываются". А поклонники тут же принялись обсуждать снимок и поздравлять звезду с ее праздником. "С днём рождения, прекрасная, нежная и в то же время очень сильная девочка. Пусть каждый глоток воздуха, будет наполнен счастьем", "С Днём Рождения! Пусть дальше будет только лучше!", "Машенька, с Днем рождения! Вы невероятная женщина", "С днем рождения, самая прекрасная женщина", "Восхищаюсь тобой! Будь очень счастлива!", "Красотка", - пишут фанаты в комментариях к фото.

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