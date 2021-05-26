Певица Оля Полякова своеобразно поздравила ведущую Машу Ефросинину с 42-летием

Так, острая на язык суперблондинка обратилась к Маше в "сториз" у себя в Инстаграм, выставив несколько кадров с ней, передает Politeka.net.

В своем спиче Оля ласково неожиданно подругу "козой", но при этом отметила, что любит ее.

"Моя любимая взрослая девочка, та еще коза)), ты мотиватор для многих женщин, спасибо тебе за твою работу, позицию в жизни и внешний вид! Будь, главное, здоровой, а еще очень счастливой! Люблю с тобой работать, отдыхать и тебя❤️", - написала Полякова.

Возможно, таким оригинальным и изящным способом артистка решила "отомстить" Ефросининой за то, что та когда-то ее жестко протроллила.

Этой зимой ведущая принялась "издеваться" над звездами, рванувшими на курорты. Полякова не стала исключением.

Маша сняла пародию на Олю, расслаблявшуюся в то время на Мальдивах. Певица выставляла кадры в соцсети, как позирует в бикини возле бассейна, мотыляя мокрыми волосами и "пририсовав" с помощью приложения бабочек. Именно эти кадры и стали объектом насмешек Ефросининой. Та тоже натянула бикини, но сверху пуховика, а вместо волос повязала на голову шарф.

"Лёлик, #завистьнемоё, но возвращайся уже - снег тает...", - обратилась Маша к Оле.

"Купальник на пуховике - новый тренд этой зимы 😂👍"; "Это лучшее перевоплощение 😍"; "Порвало 😂"; "комедийный талант👏, - комментировали тогда в Сети.

Напомним, Полякова устроила романтичную прогулку в компании мускулистого красавца: "Посмотрите, какой..."