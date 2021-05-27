Певец Олег Винник, снискавший славу сердцееда, покорил "волчиц" новым способом

В Сети показали, как выглядел Олег 14 лет назад, опубликовав на одной из его фан-страничек в Инстаграм архивное видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Поклонники Винника решили напомнить, с чего все начиналось в Украине (а до этого артист уже обрел славу в Европе). На кадрах представлен первый видеоклип певца на песню "Аромат моей мечты". Эта композиция была написана Олегом еще в 2003 году, когда он жил в Германии. Клип же на нее вышел спустя четыре года, в 2007-м, под началом режиссера Андрея Рожена.

Как-то в интервью в программе "Зе Интервьюер" Винник признался, сколько стоил его первый клип "Аромат моей мечты". Поговаривали, что сумму приближалась к 100 тыс. долларов, на что артист ответил: "Да, где-то так. Под сотню". Олег признался, что часть суммы внес он сам, другую половину – его нынешний продюсер и друг Александр Горбенко.

"🌺🍃🌺🍃 Очень нежная, чувственная, душевная музыка. А какой прелестный клип! Невозможно спокойно смотреть и слушать... ❤️🤗💥 Ирина Доценко, участница Х-фактора, спела эту песню. Теперь послушайте эту шедевральную песню в исполнении самого автора и исполнителя! 💞", - подписал кадры автор поста.

И пользователи с ним согласились:

"Вау 😯,супер 👍👍👍!"

"Браво!!!🙌👏"

"Класс исполнение 🔥🔥🔥"

"Какая красивая и романтическая песня!!! 💔👏👏"

"Очень красивый клип, красивая песня. Голос завороживающий. Браво👏"