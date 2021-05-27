Певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, оказывается, не единственный в семье, блещет талантами
37-летний артист, родом со Львовщины, похвасталася музыкальными способностями своей юной родственницы Виктории Хомы, окончившей пару лет назад школу. Певец опубликовал в "сториз" у себя в Инстаграм любопытный кадр, где девушка сидит с гитарой, и подписал "Моя талантливая племянница", передает Politeka.net.
Девушка, в свою очередь, выставила в микроблоге полное видео своего выступления во дворе дома. Виктория спела "Мовчати" Скрябина.
"Тебя ждет столица Украины, моя талантливая❤️", - не удержался Дзидзьо, позвав родственницу покорять Киев.
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"Я готова 🔥❤️🤗", - не растерялась та.
Пользователи высоко оценили старания девушки, оставив комментарии под постом:
"Вауу🤩"
"мурашки...💔"
"Шикарно❤️❤️😮😍"
"очень чувственно, такой мелодичный голос❤️"
"Как красиво, ты наша гордость❤️"
"слишком прекрасно🥺🥺🥺"
Ранее мы рассказывали, бывшая жена Дзидзьо певица Slavia делилась в одном из интервью, что он был не в восторге, когда после почти 20 лет отношений она вдруг заявила о старте собственной сольной карьеры.
"После съемок клипа (ее первого клипа "Я тебе не мамка", - ред.) Михаил был очень печальный. Он сказал: "Я так понял, что тебя интересует карьера, все, теперь у меня нет семьи..." Я тогда не поняла значение этих слов и думала, почему он так сказал?", - рассказывала девушка.
Кроме того причиной развода Slavia называла то, что муж якобы стал другим человеком, "не тем Михасиком, которого она знала когда-то".
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