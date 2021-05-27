Украинская "Роксолана" Ольга Сумская не сдержала эмоций и рассыпалась в благодарностях

54-летняя актриса вместе с мужем Виталием Борисюком сейчас гастролирует со спектаклями по городам нашей страны, радуя поклонников своей мастерской игрой. Взамен нестареющая красотка получает уйму комплиментов и необычные подарки. Один из них особенно впечатлил Сумскую, что она даже захотела им похвастаться. Соответствующие кадры Ольга опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Актриса вошла в гримерку, будучи еще наряженной в сценический ретро-костюм, с несколькими букетами цветов. Тот, что был из красных роз, практически достигал Ольгиной головы, при этом "хвостики" упирались в пол. Рост актрисы, как гласят открытые источники, составляет 178 см.

"Еще таких букетов у нас не было! Юрочка... это практически мой рост, вы посмотрите, какие розы! Благодарю!", - обратилась Сумская к человеку, подарившему ей эти цветы.

Ранее мы рассказывали актриса показала, чем балует мужа в перерывах между гастролями. Они готовились к поездке в Белую Церковь, но перед отбытием у Ольги оставалось еще время, чтобы порадовать себя и любимого.

"Еще остается несколько часов, чтобы сделать салатик перед выездом в Белую Церковь. И вот, у меня мидии, помидорчики, соевый соус... Будет просто прекрасно!", - говорила на кадрах она, перемешивая содержимое сковородки.

При этом Ольга засветила белоснежную кухню в своей квартире, со множеством шкафчиков и большим серебристым холодильником.

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

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