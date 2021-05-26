Ведущая Маша Ефросинина позабавила кадрами ссоры с мужем, с которым в браке вот уже 18 лет

Как известно, звезда вместе с супругом Тимуром Хромаевым отправилась в отпуск в Мексику. Именно в этом экзотическом месте Маша решила отметить свое 42-летие.

В своих "сториз" в Инстаграм ведущая поделилась кадрами, как они с любимым собирались на праздничный ужин. Ефросинина снимала свое отражение в зеркале, позируя в красном платье в пол. Позади нее возник муж, застегивавший рубашку и поправлявший свой наряд. Между супругами произошла забавная словесная перепалка, передает Politeka.net.

"Не пойму, ты портишь мои сториз или украшаешь?", - этот вопрос Маши звучит, как риторический.

"Не должно же быть все так идеально...", - пробубнил ее возлюбленный.

"Ты говоришь сейчас, как все!", - возразила она.

"Ну, мы же тоже люди...", - Тимур не оставлял попыток настоять на своем.

"Ничего и не идеально, посмотри, я тебя жду уже два часа, а сегодня мой день рождения и мой ужин! А я по-прежему стою и жду, - пожаловалась Ефросинина и добавила, уже кокетливо, - Скажи, что я красиво выгляжу, что-нибудь такое..."

"Я уже тебе говорил сто раз", - ответил ее муж.

"Сто раз? Это не считается. Подумаешь, сто раз в день...", - под конец Маша все же улыбнулась.

"Когда хотела снять сториз, типа "к праздничному ужину готова", но все прошло не по плану...", - подытожила ведущая в подписи.

Ранее в Инстаграм Ефросинина выставляла смешное фото с мужем из самолета.

"Так выглядят люди, которые 15 месяцев не видели самолёт, чуть не про...ли и это путешествие, и вообще много чего пережившие за последние полгода. И хоть мы уже подлетаем к Канкуну, у Тимура по-прежнему лицо, будто он стоит в ОВИРе перед окошком «выдача паспорта», а я делаю вид, что меня, наконец-то, отпустило... Но это не точно😎", - с иронией подписан кадр.

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