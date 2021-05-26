Отгремел финал "Холостяка 11" с Михаилом Заливако и жизнь возвращается на круги своя

Сделав свой выбор и признавшись в чувствах Анне Богдан, 31-летний бизнесмен из Харькова, судя по всему, уже вернулся на работу. Как известно, после реального окончания проекта прошло чуть более трех месяцев, и скоро в эфир выйдет пост-шоу, в котором расскажут, вместе ли до сих пор Михаил и Анна.

А пока "Холостяк" радует поклонников новыми кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, держа главную интригу в тайне, передает Politeka.net.

На новом фото Заливако впервые показал, как выглядит офис, где он работает, - стеклянные стены, панели из светлого дерева и множество столов с компьютерами. Михаил в светлой футболке и красных шортах позировал в дверях, изобразив нечто наподобие воинского приветствия, приложив руку ко лбу, выражая тем самым готовность снова взяться за дело.

Напомним, придя на шоу, Заливако хвастался, что в свой 31 год владеет логистической компанией и активно ее развивает. Первая работа Михаила – администратор гостиницы. Впоследствии он также был переводчиком иностранного языка. А вот экс-участница Анна Гузеева после вылета из шоу утверждала, что Заливако на самом деле никакой не бизнесмен, а тренер спортивного зала и фитнеса.



Примечательно, что его избранница Анна, киевлянка, ранее категорически отказывалась от переезда в Харьков, на малую родину Заливако, где у него родители, друзья и та же работа.

"Для меня переезд — страшнее прыжка с парашютом", — признавалась девушка. Поменяла ли она свое отношение, выяснится во время пост-шоу "Холостяка".

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако неожиданно "избавилась" от кудрей, поклонники оценили: "Тебе так идет…"