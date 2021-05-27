Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениями относительно своего положения
26-летняя девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая различные нюансы своей жизни. В этот раз она рассказала об одном из аспектов беременности, пишет Politeka.net.
«В начале беременности я перепробовала разные витамины, столкнулась с проблемой плохого усваивания витамин и только тогда поняла, что «свои» еще нужно найти», - отметила Репяхова.
Супруга Виктора Павлика призналась, что смогла найти витамины, которые ей максимально подошли только середине беременности. От них нет тошноты и других побочных эффектов.
«Мало того, в упаковке еще идет Омега 3. Максимально удобно, что нужно пить по одной таблетке в день, так как для беременной, особенно на последних сроках - сложно помнить о трехразовом или двухразовом приеме витамин», - рассказала супруга артиста.
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Фолловеры Екатерины благодарят ее за совет и делают комплименты внешнему виду девушки.
Отметим, первенец Репяховой должен появиться на свет в начале июня. Мальчика решили назвать Михаилом.
Супруги уже подготовили детскую. Комната малыша будет в пастельных светлых тонах. Светло бежевые шторы и белые тюли, белая кроватка и бело-голубое постельное белье уже в кроватке.
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