Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая появилась в разных образах, восхитив внешностью

Модель считается в Украине одной из самых модных звезд, пишет Politeka.net. Красотке помогают создавать броские образы дизайнеры и стилисты.

На светских мероприятиях и во время записи ее передачи "Світське життя" звезда просто производит фурор.

Красотка в своем Инстаграм опубликовала фото, показав образы, в которых появлялась в последнее время.

Красотка была в длинном шелковом, красном черном платьях, а также в костюмах разных цветов.

Примечательно, что красотка сейчас находится в интересном положении, и ее животик скрыть уже просто невозможно.

"В любой ситуации работай :) наверное, сейчас самый горячее съемочное время за последние полгода. Все самое интересное покажем в Светской жизни 👯♀️", - написала Осадчая

Всего за пять минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Еще месяца три и станет совсем весело😂 держитесь, все будет ок.👌🏻", "Красавица 😍😍😍. Будем ждать выпуск очень", "Катя, поздравляю, Вас !❤️ Ангела Хранителя, Вам!", "Катюша, Вы очаровательная🤗", - написали пользователи сети

Отметим, Катя Осадчая вне светских мероприятий и эфиров выбирает более комфортную одежду.

Вещи телеведущей предельно просты, но всегда остаются утонченными и не зависят от трендов. Например, джинсы, белая блуза свободного кроя и лаконичные балетки. Такой образ идеален для прогулок.

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