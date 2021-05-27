Племянница Софии Ротару, ее тезка певица Соня Кей, вызвала у поклонников зависть одним фото

Соня родилась в музыкальной семье - отец Сергей был художественным руководителем ансамбля «Черемош», в котором пела ее мать Лидия Ротару, а также сестры матери Аурика и София Ротару. В возрасте 14 лет Соня переехала в Великобританию, где получила степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета. Сольная карьера началась с песни "Дождь" в 2012 году. На сегодня артистка выпустила 16 синглов.

Как известно, сейчас 30-летняя красотка вместе с мужем хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым отдыхает на Мальдивах и с радостью делится кадрами с отпуска, передает Politeka.net.

На последнем фото, опубликованном Соней в Инстаграм, девушка предстала на прогулке в белой рубашке и коротких темных шортиках. Соня проходила мимо ресторанчика - вокруг ни души, только роскошная природа Мальдив с невероятными цветами неба и зелени вокруг.

"Мальдивы = ❤️", - певица лаконично и оригинально призналась островам в любви.

За короткое время фото успели "лайкнуть" более сотни человек, включая ее двоюродного брата Руслана Евдокименко (единственного сына Софии Михайловны).

До этого племянница Ротару выставляла фото с супругом, с которым обнималась на пляже. На фоне океана девушка в красном бикини прильнула к его широким плечам, пока тот делал селфи. Наслаждаясь моментом, Соня аж закрыла глаза.

"Волшебная штука - отпуск и желаемый отдых с любимыми😍"; "Відчувається гармонія в усьому. Будьте щасливі!!!❤️"; "Прекрасная пара", - комментировали пользователи.

Напомним, племянница Ротару прогулялась в мини-шортиках по пляжу Мальдив: "Сколько прекрасного...".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару порезвилась в мини-бикини в океане: кадры райских видов.

Также Politeka писала, что племянница Ротару в мини-бикини устроила шалости на пляже Мальдив: "Райский уголок".