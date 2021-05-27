Финалистка "Холостяка 11" Юлия "Зайка" продолжает интриговать кадрами личной жизни после проекта

После того, как Михаил в финале выбрал не Юлию, которую сам же и вернул на проект, поддержка девушки выросла в несколько десятков раз. Теперь внимание к ней особенно приковано, ведь она осталась проигравшей.

Сама Юлия за период, пока выходило шоу, успела прийти в себя и эти три месяца помогли ей пережить происходящее. Теперь она активно занимается собой, своей работой и успела уже принять участие в ободряющей стильной фотосессии на побережье.

В этот раз кадры с молодым человеком – коллегой, с которым заработалась Юлия за столом, привлекли много внимания. Улыбаясь друг другу, они выглядели очень гармонично, по мнению поклонников девушки.

«Два человека, которые одержимы своей работой🤝», - написала «Зайка».

Поклонники ответили по-своему:

«Ты очень похорошела и выглядишь счастливой, это радует ❤️; Хорошо смотритесь 😍🔥; Какие ж красивые оба 😍; И это вы - обыденная, скучная и без развития? 🤦‍♀️🤪🤷‍♀️😂Да, Мишаня не поспевает за вами в блогерстве😂; Ооохххх Юляяя!!! тебе надо срочно всем сказать что Ты нашла свою любовь😍; Юлечка, вы оба милые👍🏻 Успехов в работе; Как красиво вы вместе смотритесь❤; Этот, парень тебе больше подходит.. симпатичный,ты красотка. Присмотрись..».

Как известно, окончание шоу стало для Юлии еще тем испытанием. Вылетев в 9-м выпуске, потому что так и не смогла раскрыть своих чувств "Холостяку", девушка предприняла отчаянный шаг. Юлия тайком встретилась с Михаилом в 11-м эфире, феерично вернувшись перед самым финалом. Со второй попытки ей хватило сил признаться Заливако в любви, однако в последний момент ее ждало дикое разочарование - Михаил выбрал другую.

Сильный стресс и постоянные переживания, вероятно, повлияли на состоянии здоровья "Зайки", девушка долго приходила в себя и старалась избегать негативных комментариев.

Напомним, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело..."