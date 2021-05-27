Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала новый горячий танец
Как пишет Politeka.net, Анна Корсун является популярной украинской певицей, которая даже прошла нацотбор на Евровидение, но в итоге не поехала из-за скандала. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством.
В этот раз MARUV опубликовала в ТикТок новый ролик, показывая на нем эффектный танец под свою песню Focus On Me. Анна надела черное платье, прозрачные перчатки и фуражку, а образ дополнила стильными очками.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Одни и те же, одни и те же движения, нужно что-то новенькое, Анна", "Класс, самая красивая, обожаю", "Артистичная и одевается всегда, высшая изюминка", "Крутышка", "Отшлепай его", "Похожа на директрису в моей школе", "Анюта, так и дальше и продолжай. Главное, с Киркоровым больше не сниматься".
Сообщалось, что украинская певица MARUV выступила в российском шоу "Камеди клаб" с Филиппом Киркоровым.
На кадрах видно, что MARUV появилась перед камерой в довольно эпатажном образ, впрочем, как и всегда. На ней коралловый корсет на тонких бретельках и черная юбка с глубоким вырезом, под которой видно темные чулки на подвязках.
Напомним, MARUV повеселилась с мужем прямо в лифте, удивив внешностью в обычной жизни
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