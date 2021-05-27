Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, предстал с женой и сыном

Уже более 10 лет Григорий состоит в браке с Кристиной, сообщает Politeka.net. Супруги воспитывают троих детей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.

Счастливые родители часто показывают, как проводят время вместе с сыновьями. В этот раз Кристина опубликовала фото, сделанное в лифте. Девушка позировала в голубой футболке и джинсах. Она направила телефон на зеркало, а в это время Григорий держал сына. Все улыбались, отчего фото получилось солнечным.

"Александр Григорьевич сегодня в прекрасном настроении 😅😃😇", - написала Кристина.

Всего за несколько минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Такие красивые ❤️выглядит взросло. Сколько ему?))😍😍", "Кайф🔥", "Класснючий такой!!", "Воспитание детей начинается с счастья родителей", "А Гриша на Киркорова похож) на фото", "Да! Я тоже заметила, что Григорий похож на Филлипа Киркорова!!!)) 🔥❤️", "Улыбака🔥❤️👏", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Кристина рассказала, что Григорий активно помогает ей с детьми. По словам девушки, муж и подгузник поменяет, и спать уложит, и погуляет.

Телеведущий признался, что он добрый и балующий папа, ведь он меньше времени проводит с сыновьями из-за работы. При этом между супругами нет соперничества вроде "злой и добрый полицейский".

Напомним, жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника показала подросшего сына, одевшись как он.

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