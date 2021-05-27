Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свою новую машину

Телезвезда, которая уже четыре года замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, похвасталась новой покупкой автомобиля, передает Politeka.net. Ольга в своем Инстаграм иногда делится интересными моментами из жизни.

В своем Инстаграм-сториз звезда рассказала историю о том, как у нее появился новый автомобиль Range Rover из лимитированной коллекции. По словам Фреймут, буквально на днях забрали ее из завода Великобритании.

Range Rover - люксовые внедорожники, производимые компанией Land Rover с 1970 года. В украинских дилерских центрах эта машина в минимальной комплектации стоит больше полутора миллионов гривен.

"И вместе с машиной забрали британскую погоду - наверное на счастье - густой дождь", - комментирует Фреймут, показывая невероятную красотку-машину в гараже.

Автомобиль перевязанный гигантским красным бантом, что может значить, что это подарок от любимого мужа.

"У меня радость - новый Range Rover Evoque Autobiography", - написала Фреймут.

Range Rover Evoque Autobiography основано на R-Dynamic HSE и включает буквы из вороненой меди, колеса 21”, а также черные бамперы, пороги и боковые детали.

Напомним, в 2017 году Ольга Фреймут ушла с телеканала "1+1" и устроилась на "Новый канал", где гендиректор ее муж.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».