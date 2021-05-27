Известный украинский певец и лидер группы Dzidzio (Дзидзьо) Михаил Хома показал, о чем мечтает

Недавно стало известно, что артист разводится с женой, певицей Ярославой Хомой, известной под псевдонимом SLAVIA, пишет Politeka.net. Пара пробыла примерно 20 лет вместе, познакомившись еще в музыкальном училище.

Ярослава рассказала, что за время существования группы Dzidzio ощущала себя в "тени" творчества мужа, но сейчас она решила заявить о себе. Артистка уже записала несколько песен и сняла клип. При этом SLAVIA рассказала, что муж не поддержал ее в творческом пути.

Несмотря на все неприятности в личной жизни Михаил продолжает творческую детальность. Сейчас на его аккаунт подписаны 1,6 миллиона пользователей сети.

В одном из последних постов Дзидзьо показал то, о чем мечтает. Артист позировал за роялем.

"Моя Мечта 😍 🎹", - написал Хома.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Классно!", "Сбылась?)", - написали пользователи сети.

Напомним, после новости о разводе, в сети стали появлятся слухи, что Дзидзьо крутил роман с певицей Ольгой Цибульской. Даже сын последней якобы похож на Михаила.

Однако, со слов Ольги, она состоит в счастливом браке, а с мужем знакома еще со школьных времен.

К слову, SLAVIA рассказала, что ревновала мужа к Ольге и ей было больно наблюдать флирт обоих. Цибульская же считает, что сейчас Ярослава пиарится на ее имени.

Напомним, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".

Как сообщала Politeka, "А то Дзидзьо, Дзидзьо": Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.

Также Politeka писала, Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: "Оказалась на вокзале…".