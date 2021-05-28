Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт попался полиции

Как передает Politeka.net, соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Инстаграм.

Эллерта остановили полицейские и выписали штраф.

«Всем доброе утро. У меня вопрос: «А что только в Киеве действует правило, в течение 10 дней оплачиваешь и 50% скидка?» Потому что мне рассказывают тут: «Нет, это только в Киеве», - обратился Александр к своим фолловерам.

Похоже, платить штраф ему пришлось по полной. «340 гривен и никаких скидок», - написала Эллерт.

Напомним, недавно пользователи сети стали подозревать, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались.

Фанаты обратили внимание на один из крайних постов Мишиной в Инстаграм, где она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Слова актрисы связали с Эллертом, а внимательные люди отметили, что актриса отписалась от странички возлюбленного.

Однако пока это неясно, что происходит между влюбленными.

К слову, то, что Мишина и Эллерт перестали выкладывать совместные истории в сети ни о чем не говорит, ведь они находятся в разных странах. Ксения поехала на съемки, а Александр остался в Украине.

Напомним, "Холостячка" Мишина на фоне слухов о расставании с Эллертом обратилась к украинцам: "Что за боль..."

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