Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, как ездит по бездорожью
Модель вместе с мужем - телеведущим Юрием Горбуновым отправились в Черкасскую область, пишет Politeka.net. Красотка при надежде показала, как они едут на своем Jaguar по кошмарным дорогам среди полей.
Ведущая передачи "Світське життя" в своем Инстаграм опубликовала видео, показав, как машина прыгает с ямы на яму.
"Ищем хорошие дороги в Черкасской области. Пока не нашли. Где ж эти отремонтированные километры?", - написала в подписи к видео Осадчая.
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Примечательно, что красотка, которая сейчас находится в интересном положении, показала совсем другие пейзажи спустя два часа.
"Два с половиной часа романтическим украинским бездорожьем и мы на месте)", - написала Осадчая, опубликовав шикарное озеро и природу.
Отметим, Катя Осадчая вне светских мероприятий и эфиров выбирает более комфортную одежду.
Вещи телеведущей предельно просты, но всегда остаются утонченными и не зависят от трендов. Например, джинсы, белая блуза свободного кроя и лаконичные балетки. Такой образ идеален для прогулок.
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