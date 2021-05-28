Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, как ездит по бездорожью

Модель вместе с мужем - телеведущим Юрием Горбуновым отправились в Черкасскую область, пишет Politeka.net. Красотка при надежде показала, как они едут на своем Jaguar по кошмарным дорогам среди полей.

Ведущая передачи "Світське життя" в своем Инстаграм опубликовала видео, показав, как машина прыгает с ямы на яму.

"Ищем хорошие дороги в Черкасской области. Пока не нашли. Где ж эти отремонтированные километры?", - написала в подписи к видео Осадчая.

Примечательно, что красотка, которая сейчас находится в интересном положении, показала совсем другие пейзажи спустя два часа.

"Два с половиной часа романтическим украинским бездорожьем и мы на месте)", - написала Осадчая, опубликовав шикарное озеро и природу.

Отметим, Катя Осадчая вне светских мероприятий и эфиров выбирает более комфортную одежду.

Вещи телеведущей предельно просты, но всегда остаются утонченными и не зависят от трендов. Например, джинсы, белая блуза свободного кроя и лаконичные балетки. Такой образ идеален для прогулок.

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