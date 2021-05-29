Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец стала ведущей нового проекта и сменила внешность

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Елена Кравец, которая всю жизнь работает в студии "Квартал 95", недавно удивила украинцев заявлением, что скоро она появится в новом проекте. Ко всему этому телезвезда еще и сменила внешность – сделала короткую стрижку "под мальчика", которая ей очень идет.

Так, Елена стала одной из ведущих дневного шоу на "1+1" "Твій день", в котором она будет работать по пять часов в прямом эфире. Недавно актриса стала героиней выпуска программы "Сніданок", в котором поделилась своими переживаниями из-за новой работы.

"Мне кажется, что здесь я могу быть собой, такой, какая я есть, разной. Я очень благодарна за эту возможность. Для меня это новая вода, но я в нее захожу, затаив дыхание, но мне очень приятно, очень нравится", - поделилась Кравец. Она также добавила, что ей такая работа в новинку, и от этого очень волнительно, как перед выпускным балом.

Отметим, что на фан-страницах, посвященных актрисе, Елену очень поддерживают и желают успехов в новой работе. Многие также осыпают комплиментами ее новую стрижку, от которой изменилась вся внешность в целом.

Напомним, Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно".

Также Politeka писала, Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал".