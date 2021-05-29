В сети появилось забавное видео с Андреем Данилко на сцене прошлого Нацотбора на Евровидение

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице, посвященной известной певице Тине Кароль, опубликовали забавное видео, на котором видно дерзкую выходку Андрея Данилко. Как модно заметить, это происходило на сцене Национального отбора на Евровидение, в котором Кароль и Данилко сидели в жюри.

Ролик начинается с того, что Тина изящно поднимается на сцену из зала, ей галантно подает руку ведущий Сергей Притула. Потом певица начала дружески обниматься с Данилко, который в какой-то момент игриво потрогал ее за ягодицы. Это вызвало наигранно бурную реакцию Кароль, она его оттолкнула и взмахнула рукой, отгоняя от себя. Дальше артистка оказалась около Притулы, и тут же заявила ему: "Тебе так нельзя".

В подписи к видеоролику продублировали слова Кароль: "Тебе так нельзя". А пользователи тут же принялись активно обсуждать публикацию. "Только одному так можно", "Что за шоу или передача?", "Данилко вообще дает… Ничего что это Народная артистка, как минимум? Это в принципе странно, но и по отношению к Тине так тем более. Не понимаю совсем", - пишут в комментариях.

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