Фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юлия "Зайка" решила стать актрисой, попробовав себя в неожиданной роли

Юлия Бельченко очень быстро стала популярной в социальной сети Инстаграм. Девушка запомнилась благодаря тому, что появилась на знакомстве с "Холостяком" в костюме зайца. Именно поэтому красавица и получила прозвище "Зайка".

Все эфиры именно она считалась фавориткой, и ей пророчили победу. Когда выиграла Анна Богдан, поднялась волна хейта не только в сторону победительницы, но и Михаила. Сейчас Юлия пережила произошедшее и даже заявила, что попробует себя в новой роли.

Она сообщила, что снялась в эпизоде популярного украинского сериала "Крепостная", в котором одну из ключевых ролей сыграла Ксения Мишина - главная героиня первого сезона проекта "Холостячка":

«✔️Я смотрела все серии т/с “Крепостная”. Очень понравилась героиня Лидия Шефер в исполнении @misha.k.ua . Она просто бесподобна😍 Кто же мог подумать, что когда-нибудь @stbserial пригласят меня сняться в эпизоде этого сериала и стать частью таких масштабных киносъёмок🎞», - пишет Юлия.

Фанаты пришли в восторг:

«Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, утонченная; Крутоооо😍😍😍 только из-за того, что ты там будешь я посмотрю❤; Теперь Крепостную точно буду смотреть; Берегись Мишина, будет очень хорошо; конкурентка Ксюши; Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон. Юля, ты прекрасна!!😍👏🔥; Круто 🔥 вам идёт такой стиль 😍; Что тут думать,все на холостяк и идут чтобы куда то попасть».

27-летняя девушка, напомним, после своего эпичного возвращения на шоу (Михаил ее выгнал в 9-м эфире, но вернул к финалу) все же не смогла одержать победу - не помогло даже признание "Холостяку" в любви.

"На свиданиях у нас все было хорошо, но на следующий день я не понимал, что происходит с твоим настроением, - в последний раз обратился к ней Заливако, - и каждый раз мне приходилось заново начинать наши отношения, потому что ты их усложняла тем, что ты не говорила о своих переживаниях, о том, что ты чувствуешь, чего хочешь и чего не хочешь".

Напомним, что Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."