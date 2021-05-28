Певица и актриса Дженнифер Лопес после тренировок засветилась на улице в необычных лосинах

Зимой, после выпуска собственной линейки косметики, заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения своей молодости. По словам самой исполнительницы, она просто очень много увлажняет кожу, делает маски и тренируется по специальному плану. Тоже самое касается и питания.

Пару дней назад звезду засекли во время прогулки в необычном виде. Яркие лосины насыщенного фиолетового оттенка совсем не скрывали формы Лопес, а топик и трендовая обувь только обратили внимание на главный акцент. С такой фигурой звезда способна превзойти Кардашьян с их формами.

Летом звезде исполняется 52 и, глядя на новые кадры, сложно сказать, что она выглядит на свой возраст. Лопес любит силовые тренировки ради хорошей кожи не жалеет времени и сил.

"Руки так и тянутся" - подмечает один из пользователей необычный ракурс на кадрах.

По словам Лопес, она любит упражнения на ноги, а именно: приседания плие, обратные, боковые и перекрестные выпады и приседания на одной ноге. А вот прессу Лопес уделяла особое внимание после родов. Тренировка на пресс с помощью фитнес-мяча у звезды была довольно часто.

Причем звезда и не скромничает, на тренировки она, как можно заметить на фото, выбирает довольно открытые наряды. Маленький белый топик, а также узкие лосины с разноцветным принтом и высокой посадкой отлично демонстрируют формы исполнительницы в выгодном свете.

Фанаты не могут остаться равнодушными к виду 51-летней Дженнифер:

«Ей так комфортно с собой. Мне нравится атмосфера, которую она посылает на этой фотографии; такая роскошная дива, не стесняется; Действительно❤; Ваш истинный язык тела многое показывает! Как ты говоришь люби себя и всегда будешь счастлив; Доброе утро, Джло; отлично преобразилась; Не переставайте, спасибо; трудно поверить в эту молодость».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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