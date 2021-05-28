Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова порадовала нежными кадрами с мужем

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин один из немногих героев, который нашел свою любовь на проекте "Холостяк". Избранницей телеведущего и шоумена стала популярная нынче блогерша Даша Квиткова. Парочка не скрывает свою жизнь и часто делится в соцсетях новостями и фото. Так, в своем Instagram Даша часто показывает фанатам свои беременные фото, а ей вот-вот рожать.

Так, недавно в своем микроблоге девушка поделилась с фолловерами яркими кадрами, на которых она запечатлена вместе с Никитой. На одном из фото парочка сидит на полу – она между его ног – и мило позируют фотографу. Перед камерой Квиткова появилась в джинсах и черном бюстгальтере, а Добрынин в одних только джинсах с голым торсом.

В подписи к публикации Даша поделилась секретом счастливых отношений – и это, по ее мнению, любовь. "Построить крепкие отношения – задача не из легких. Нужно чувствовать своего любимого человека и быть с ним на одной волне. Но это вовсе не значит, что нужно совпадать на все 100%. Пожалуй, есть два самых популярных мнения об отношениях. Кто-то считает, что притягиваются противоположности. Остальные топят за совпадение по всем фронтам. У нас с Никитой полнейший симбиоз, который только усиливается. Кайфовые, зрелые и гармоничные отношения строятся на большой любви. А она у всех разная, непонятна одним, но откликается в сердцах других", - написала Квиткова.

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