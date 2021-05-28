Артист студии "Дизель шоу" Евгений Никишин показал своего 16-летнего красавчика-сына

Как сообщает Politeka.net, известный российский и украинский артист и участник студии "Дизель шоу" Евгений Никишин часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз актер выложил в сеть очаровательный кадр своего сына Всеволода, который в этот день отмечает 16-летие.

На снимке, который показал Евгений Никишин можно увидеть его сына-подростка, парень стоит на футбольном поле. Перед камерой Всеволод появился в черно-белой спортивной форме, он держит в руках свои награды, а на его шее висит медаль.

В подписи к фотографии счастливый отец написал: "16! Уже 16! Я знал, что у меня будет самый лучший сын в мире! @_sevas11. С днем рождения!". Поклонники артиста тут же принялись активно обсуждать его публикацию, присоединяясь к поздравлениям Всеволода. "Поздравляем Севу и родителей!", "С Днем Рождения!", "Взрослый мужчинка! Поздравляю!", "С Днём Рождения Севу!", "Красавчик. С днём рождения вашего талантливого мальчика", "Поздравляю вас", "Поздравляю!", "Мои поздравления!", "Какой взрослый. С именинником!", "Поздравляю с именинником!", "С именинником! Пусть легко идёт по жизни и все пути будут открыты!", "Пусть растёт здоровым и счастливым в окружении любящих его людей!", "Поздравляю. Красивый парень", - пишут в комментариях к фото.

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