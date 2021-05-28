Известный украинский певец Олег Винник показал себя, рассказав о будущей встрече

Как пишет Politeka.net, Олег Винник очень популярен среди украинцев. Красавчик сейчас отправился в очередной тур и подогревает интерес к своему творчеству через Инстаграм, где делиться новостями.

Этот раз не стал исключением, ведь Олег показал фото, на которых был в пиджаке, штанах и рубашке. Красавчик стоял на сцене, выступая перед залом. Винник опубликовал несколько снимком, рассказав о ближайших планах:

"Наш тур продолжается. Полтава, Черкассы, Днепр, ждем встречи с вами", - написал певец под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"И мы Вас очень ждём и любим, Олег Анатольевич", "Обожаю фотки в ч/б стиле, так атмосферно", "Успеха и вдохновения", "Живу в Казахстане,люблю Ваши песни....", "Вы очень классный, желаю вам только успехов", "Херсон будет осенью или в следующем году?", "Олежа, в твоих глазах можно утонуть", "Ох,Маэстро,а мы как ждём встречи. И Житомир тоже ждёт".

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На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к толпе фанаток и опустился перед ними на колени и в воздухе руками нарисовал огромное сердце и крикнул фанаткам "Я люблю!" допевая свою песню.

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