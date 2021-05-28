Известный украинский певец Олег Винник показал себя, рассказав о будущей встрече
Как пишет Politeka.net, Олег Винник очень популярен среди украинцев. Красавчик сейчас отправился в очередной тур и подогревает интерес к своему творчеству через Инстаграм, где делиться новостями.
Этот раз не стал исключением, ведь Олег показал фото, на которых был в пиджаке, штанах и рубашке. Красавчик стоял на сцене, выступая перед залом. Винник опубликовал несколько снимком, рассказав о ближайших планах:
"Наш тур продолжается. Полтава, Черкассы, Днепр, ждем встречи с вами", - написал певец под фото.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"И мы Вас очень ждём и любим, Олег Анатольевич", "Обожаю фотки в ч/б стиле, так атмосферно", "Успеха и вдохновения", "Живу в Казахстане,люблю Ваши песни....", "Вы очень классный, желаю вам только успехов", "Херсон будет осенью или в следующем году?", "Олежа, в твоих глазах можно утонуть", "Ох,Маэстро,а мы как ждём встречи. И Житомир тоже ждёт".
Сообщалось, что любимый певец всех украинок, которым за 40, Олег Винник показал свою признательность на сцене
На кадрах запечатлен романтический момент: Винник подошел к толпе фанаток и опустился перед ними на колени и в воздухе руками нарисовал огромное сердце и крикнул фанаткам "Я люблю!" допевая свою песню.
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